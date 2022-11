Altre dichiarazioni da parte di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, in merito all'accoppiamento degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto: "Tutte le partite in Champions sono difficili. Conosco bene il Porto, se è arrivato primo nel girone vuol dire che ha un grande valore e allora noi prepareremo al meglio questa partita. Loro sono un'ottima squadra, vedremo di essere in forma quando arriveranno queste partite. Abbiamo passato il turno meritatamente, non era semplice contro Bayern Monaco e Barcellona; ora ci concentreremo sugli ottavi".