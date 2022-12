Javier Zanetti ha definito la fine del suo 2022 'ineguagliabile'. Dopo aver assistito dal vivo in Qatar al trionfo dell'Argentina in Coppa del Mondo, ieri Pupi è stato omaggiato dal Talleres, il club in cui ha militato prima di approdare al Banfield e quindi all'Inter, dove è diventato capitano e poi vice presidente. Hanno partecipato alla partita-evento, in cui Zanetti è andato anche in gol, anche tanti suoi ex compagni di squadra come Andrés D'Alessandro, Roberto Fabián Ayala, Ricardo Enrique Bochini, Iván Zamorano e Diego Milito, tra gli altri.