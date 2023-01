"Per me è importante quello che succede sul campo, ma è più importante quello che succede fuori. Per me il calcio va vissuto a 360 gradi. La carriera sportiva l’ho percorsa, con mille soddisfazioni. Quando ho smesso a più di 40 anni ho deciso che per me era finita sì un’epoca ma ne stava cominciando una nuova, diversa, altrettanto entusiasmante". Lo dice Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, che in un'intervista al Corriere della Sera rivela anche l'appoggio avuto dall'Inter per le sue iniziative benefiche: "Da Massimo Moratti fino a Steven Zhang, mi hanno sostenuto e incoraggiato. Questa è una società che già dal battesimo, Internazionale, parla di inclusione e tolleranza. Con il succedersi dei presidenti, ho sempre cercato di dare continuità agli eventi benefici e solidali. Mi hanno sempre ascoltato e seguito. Un club deve sempre crescere, progredire nella parte Corporate, un settore delicato ma vitale per un grande club come l’Inter".