Intervenuto ai microfoni di ESPN, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha raccontato un aneddoto legato all'addio all'Independiente, prima di passare al Talleres de Remedios de Escalada, quindi Banfield, per poi approdare all'Inter. "È stato perché ero piccolo. Per fortuna sono cresciuto, ho iniziato a giocare e ho realizzato il mio sogno di essere un calciatore. Quando l’Independiente mi ha lasciato andare, ho lavorato per un anno come muratore. Poi rimasi al Talleres e debuttai in prima squadra nella Primera B Nacional. Quando il Banfield è stato promosso, mi ha acquistato e ho iniziato in A".