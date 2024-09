Yeman Crippa, mezzofondista e maratoneta italiano, ha una grande passione per l'Inter. Che non ha nascosto neanche ai microfoni di Sky Sport, mentre si stava parlando di tutt'altro: "Sono stratifoso dell'Inter - ha detto l'atleta classe 1996 prima di lasciare l’intervista -. Ci manca fare bene in Champions. l'anno scorso siamo usciti malamente con l'Atletico, mentre due anni prima con il Manchester City avevamo dato tutto in finale. Quest'anno per lo scudetto siamo messi molto bene, poi ci sono l'Atalanta e le altre che possono darci fastidio".