L'arrivo dal Sassuolo di Rogerio colma una lacuna importante nella rosa del Wolfsburg, quella relativa al terzino sinistro, dopo che per diverse settimane il nome in cima alla lista è stato quello di Robin Gosens dell'Inter. Il direttore sportivo del club teutonico Sebastian Schindzielorz ha confermato che Rogerio rappresenta la soluzione ideale presentando il brasiliano: "Era risaputo che nelle ultime settimane stavamo cercando un terzino sinistro. Quindi siamo tanto più contenti che con Rogerio siamo stati in grado di ingaggiare un giocatore che si adatta perfettamente al nostro profilo.

Rogerio ha costantemente dimostrato le sue qualità in Serie A negli ultimi anni. È tecnicamente forte e ha il ritmo giusto, il che ci aiuterà sulla fascia sinistra".