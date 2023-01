Ospite di TMW Radio, Mirko Vucinic ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera calcistica, guardando non senza una punta di amarezza ai titoli mancati in Italia quando giocava nella Roma: "C'era un'Inter stratosferica, senza di loro almeno un paio di scudetti li avremmo vinti ", il ricordo dell'ex attaccante montenegrino. Che, in giallorosso, ha condiviso lo spogliatoio, tra gli altri, con l'Imperatore Adriano: "Nonostante qualche chilo in più era un giocatore incredibile: mi ha impressionato ma è stato un rammarico.