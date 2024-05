Emiliano Viviano, ex portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TV Play di Steven Zhang e ha dato un giudizio complessivo sulla sua gestione.

"Come ha preso l'Inter Zhang e come la lascia, il voto deve essere il massimo possibile. Ha comprato una squadra, faceva fatica ad andare in Champions League. Ha fatto una finale di Champions, ha vinto degli scudetti.