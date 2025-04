Le parole di Fabio Capello, che nel commentare la sconfitta dell'Inter in Coppa Italia contro il Milan ha parlato di eccessiva presunzione nelle scelte di Simone Inzaghi, non sono piaciute ad Emiliano Viviano. Che non le manda a dire al tecnico di Pieris nel corso del suo intervento per TV Play: "Quello che non capisco è che Fabio Capello non si è sentito per tanto tempo, ora sembra senza freni. Ce ne ha per tutti”, inizia l'ex portiere del Bologna.

Che poi rincara la dose: “A Capello piace la parola presunzione, con cui aveva descritto persino Pep Guardiola. Ma io su Inzaghi non vedo presunzione. L’Inter ha lottato su tutti i fronti, sapendo quali fossero i rischi e sperando di non correre troppo. Dire così, prima ancora che si giochi la semifinale di Champions League, è sbagliato. Non capisco la cattiveria di Capello contro tutti gli allenatori del mondo che non siano lui”.