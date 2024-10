André Villas-Boas, ex allenatore oggi presidente del Porto, è stato tra i tanti protagonisti del Festival dello Sport in corso a Trento. Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex assistente di José Mourinho ha parlato anche di Mehdi Taremi, giocatore che proprio dal club portoghese è arrivato all'Inter nell'ultima estate: "Se può diventare protagonista in Italia? Credo proprio di sì, alla fine il Porto è anche conosciuto per saper vendere i propri talenti come è successo con lui e con Francisco Conceiçao, anche se le due situazioni sono diverse visto che Taremi è andato via uscendo dal contratto e l'altro è un prestito fatto alla Juventus. Ma è sempre un piacere vedere giocatori andare via dal Porto e fare bene in Italia".