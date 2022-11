Di tutte le big che hanno esordito a Qatar 2022 una più di tutte ha sorpreso in negativo Christian Vieri: l'Argentina, sconfitta clamorosamente dall'Arabia Saudita. "La grande delusione è l’Argentina, non perché ha perso ma per come ha giocato - la parole dell'ex attaccante durante l'appuntamento con la 'Bobo Tv', sul suo canale Twitch -. Basta fermare Messi... Lautaro ha fatto poco, Di Maria e gli altri anche",