Nel corso del suo intervento per DAZN a presentare Inter-Juve, Patrick Vieira ha speso parole importanti per i nerazzurri: L'Inter ha sempre avuto una squadra competitiva negli ultimi anni. Hanno lavorato bene, trovando giocatori che l'hanno portata a vincere il campionato. È la squadra più forte presente in Italia, ha qualità individuali e collettive, esperienza, giocatori veramente forti e un allenatore che li fa giocare veramente bene. Simone Inzaghi ha costruito una bella squadra. Penso però che la Juventus possa far faticare l'Inter. Pronostico? Parte l'Inter in vantaggio, ma in certe partite importanti la Juve risponde sempre. Vedremo".