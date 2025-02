Il Genoa si prepara al match con l'Empoli dopo il ko dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter. Una sconfitta che però può aiutare il Grifone a crescere, come fatto intendere da Patrick Vieira in conferenza stampa: "Prendiamo l'esempio della partita contro l’Inter. Abbiamo fatto bene, ma vincere o perdere si gioca sui dettagli - precisa il tecnico rossoblu -. Dobbiamo essere concentrati sui dettagli per prendere punti e questi dettagli saranno importanti domenica. Dobbiamo continuare a fare bene, ad essere organizzati e competere con l’avversario. Oltre ad essere concentrati sui dettagli".

Resiste qualche dubbio sulle possibili scelte di formazione: "Ho ancora domani, ma devo dire tutti i ragazzi vogliono giocare. Chi è entrato a Milano ha portato energia, hanno fatto una bella settimana e io voglio da un mio giocatore di mettermi in difficoltà. Non sarà facile per me scegliere l’undici della partita di Empoli ma vedo tutti concentrati e con la voglia di giocare. Questo porta il livello ancora più alto nella squadra".