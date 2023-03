Dopo partita teso per la Nazionale bosniaca dopo la sconfitta contro la Slovacchia, col CT Faruk Hadzibegic protagonista di un alterco con un gruppo di tifosi dei Draghi scontenti non solo per la brutta prestazione dei loro beniamini, ma anche per il fatto di non aver visto Edin Dzeko, Rade Krunić e Amer Gojak non fossero andati sotto il loro settore per salutarli, come riferisce l'emittente N1. Il commissario tecnico ha reagito girandosi e rivolgendo qualche parola non certamente amichevole nei loro confronti.