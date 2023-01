Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, a margine della presentazione del fuorigioco automatico dove era presente anche l'inviato di FcInterNews, si è soffermato a parlare anche delle ultime designazioni riguardanti l'Inter: "Non abbiamo guardato la provenienza geografica (di Sozza, ndr) perché ci sembrano argomenti assurdi e superati, la designazione è stata fatta per la bravura dell'arbitro. Purtroppo l'incidente dell'ultima giornata (l'errore di Sacchi in Monza-Inter, ndr) ci ha un po' rovinato la giornata".

A seguire il video dell'intervento.