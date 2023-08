Affettuoso scambio di saluti a fine partita tra Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. I due si sono intrattenuti brevemente a parlare in mezzo al campo prima di scambiarsi una pacca, una stretta di mano e un sorriso. L'amicizia sorta ai tempi dell'Inter non è tramontata, anzi, si è rafforzata e ad ogni occasione i due calciatori (che condividono lo stesso agente) ne approfittano per un saluto dal vivo.