Carlos Tevez è uno dei tanti tifosi del Boca Juniors che si sono rassegnati all'idea di non vedere Arturo Vidal alla Bombonera. Il cileno, infatti, che sembrava in procinto di trasferirsi agli xeneizes, ha scelto di sposare il Flamengo, notoriamente sua squadra del cuore in Sudamerica: "Vidal è un giocatore che può giocare in qualsiasi club, ho avuto l'opportunità di giocare con lui ed è fantastico - le parole dell'Apache a Tyc Sports -. Ma sappiamo che oggi per il calcio argentino portare un giocatore di quel tipo è molto difficile, guadagna uno stipendio di tre, quattro milioni di dollari".