Guglielmo Vicario, portiere rivelazione dell’Empoli, è protagonista di un'intervista ai microfoni di Sportweek, magazine della Gazzetta dello Sport in edicola domani. Nell'anticipazione offerta dal sito della Rosea, il portiere biancoazzurro, più volte indicato come potenziale erede di Andre Onana come numero uno dell'Inter, avanza con coraggio la sua candidatura: “Sono pronto per una grande”, ha detto, svelando poi curiosità inattese: “Quando torno a casa, a Udine, dormo con la maglia di Buffon, un punto di riferimento per tutti”