Domani, alle ore 9.30 italiane, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa al King Fahd International Stadium di Riad per anticipare i temi di Milan-Inter, l'atteso derby di Supercoppa italiana, in programma mercoledì alle 20. Con il tecnico nerazzurro interverrà Henrikh Mkhitaryan.