Al termine del match contro la Sampdoria, Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, parlando ai microfoni di DAZN lancia una piccola frecciata quando gli viene chiesto quale step debbano ancora fare gli scaligeri per lui: "Sento ogni giorno che il Sassuolo ha giocatori che valgono 50 milioni eppure siamo tre punti sopra di loro in classifica, non capisco quale sia lo step da fare. Adrien Tameze e Ilja Ilic allora non hanno prezzo? Sì, giusto... Comunque volevo stuzzicarvi anche io. Firmerei sempre per fare nei prossimi cento anni stagioni pazzesche come questa, voglio bene ai miei calciatori anche se con la Sampdoria si poteva fare di più".