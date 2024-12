Con le sue prestazioni importanti di questa prima parte di stagione il centrocampista dell'Hellas Verona Reda Belahyane, come noto, ha suscitato l'interesse di alcuni club di rilievo come l'Inter. Ma si sente pronto per un grande club? Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Milan, il giocatore marocchino per ora va in dribbling: "In questo momento sono concentrato solo sul Verona e su quello che faccio in campo. È l'unico mio pensiero".