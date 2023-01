Nicola Ventola ribadisce il suo punto di vista: a fine stagione, l'Inter deve cambiare guida tecnica. "Non sono sicuro che l'Inter arriverà seconda in classifica, in ogni caso Inzaghi non lo terrei - ha detto l'ex attaccante nerazzurro durante il tradizionale appuntamento su Twitch con la Bobo TV -. E' limitato in alcune decisioni, come quando fa cambi scontati legati alle ammonizioni. E' bravo, ma non vedo un'inter vincente con lui".