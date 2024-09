Il portiere del Venezia Filip Stankovic, arrivato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport.

"Giocare per una delle città più belle del mondo è un grande orgoglio, mi è stato proposto un grande progetto tecnico. Sono soddisfatto di essere qui. Non ho pensato due volte ad accettare. La concorrenza è forte, da Joronen cerco di imparare. E' un grande professionista, mi aiuta a crescere. Papà? Mi dà tanti consigli, mi dice sempre di non mollare e di tenere alta la testa. Se dai al calcio, il calcio ti restituisce tutto".