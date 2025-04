Filip Stankovic si mette alle spalle il brutto infortunio dello scorso 1° febbraio, quando dovette abbandonare il campo nel corso di Udinese-Venezia a causa di una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro. Il portiere serbo di scuola Inter è infatti tornato nell'elenco dei convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida di campionato contro il Milan, in programma domani alle 12.30 al Penzo.

Il suo allenatore, nella conferenza stampa di ieri, oltre a rassicurare sulle sue condizioni aveva dichiarato che il suo rientro in campo sarà oggetto di valutazione quotidiana: "Filip si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo. Step by step valuteremo poi il da farsi per coinvolgerlo".