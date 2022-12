Il cantautore Roberto Vecchioni sarà protagonista di un evento speciale domani al Conservatorio di Milano, dove si esibirà in un concerto a favore dell'Opera San Francesco. Nella conferenza di presentazione, Vecchioni, tifoso interista, si pronuncia anche sul destino dello stadio di San Siro: "È un monumento storico e culturale, non dico come il Duomo ma siamo lì. Abbatterlo sarebbe pazzesco".