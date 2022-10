"È un campionato anomalo. La nota positiva è la ripartenza della Nazionale, ma finché non passerà il Mondiale rimarrà grande amarezza". Così Paolo Vanoli, ex tecnico dello Spartak Mosca, nella sua analisi sulla stagione Serie A ai microfoni di TMW. "Ci sarà un tour de force importante. All’Inter servono equilibrio e serenità. La Juve non è partita bene, e sotto pressione e deve fare risultato. Ma c’è ancora tanta strada da fare. Il Napoli? Sta portando avanti un grande lavoro. Penso possa lavorare ancora meglio. Poi c’è sempre la grande sorpresa: Gasperini riesce sempre a tirare fuori il meglio dall’Atalanta".