Protagonista del podcast di AD, l'ex calciatore e allenatore Willem van Hanegem ha parlato della prossima sfida del Feyenoord (domenica contro l'Utrecht), facendo anche un riferimento al mercato visto che a Rotterdam c'è bisogno di un rinforzo in difesa e uno dei sogni sarebbe il ritorno di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con l'Inter: "Tutti ci sperano, anche io ieri guardavo l'Inter e Stefan de Vrij non ha partecipato (contro il Monza, ndr). Forse può essere ceduto in prestito per sei mesi o giù di lì".