Giovanni Bozzetti, docente universitario presso la Cattolica di Milano, autore e tra i massimi esperti di marketing territoriale, ha inchiodato alle proprie responsabilità il Comune di Milano dopo che la finale di Champions League del 2027 è andata perduta: "La città di Milano perde la finale di Champions League 2027 a causa dell'incertezza sulla sorte dello stadio di San Siro. Questo immobilismo decisionale di fatto priva Milano di un evento di portata planetaria che avrebbe innestato un volano di sviluppo per le attività economiche. Il danno purtroppo è fatto, ma confido che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti, amministrazione comunale e squadre, che acceleri il processo decisionale per mantenere Milano al centro del palcoscenico calcistico mondiale".

Bozzetti aggiunge: "Lo stadio è una straordinaria leva di marketing territoriale per la quantità di eventi, non solo sportivi, che possono esser organizzati generando positivi impatti economici, sociali e culturali per il territorio. Milano ultimamente sta andando troppo spesso in fuorigioco e non riesce più a segnare”.