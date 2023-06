Sono ufficiali le formazioni di Svizzera-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21, incontro già cruciale per la squadra di Paolo Nicolato dopo la sconfitta contro la Francia. Tre cambi tra gli Azzurrini: Nicolato sceglie Bove, Parisi e Gnonto al posto di Ricci, Udogie e Cambiaghi, mentre sono confermati nell'undici di partenza Raoul Bellanova e Lorenzo Pirola.

Queste le formazioni:

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni

CT: Patrick Rahmen

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto

CT: Paolo Nicolato