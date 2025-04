Oltre a Pietro La Torre e Giovanni D'Agostino, i due ragazzi dell'Under 17 promossi quest'oggi nella Under 20 di Andrea Zanchetta impegnata in casa della Cremonese, un altro ragazzo della nidiata di Samir Handanovic sta facendo parlare ottimamente di sé, al punto da essersi guadagnato la possibilità di allenarsi con la prima squadra di Simone Inzaghi: parliamo di Marco Virtuani, colonna portante della squadra giovanile nerazzurra, avendo giocato 23 delle 24 partite disputate sin qui.

Goal.com presenta il ragazzo del 2008 ricordando come con la maglia dell'Inter abbia già conquistato i titoli nazionali per le categorie Under 14 e Under 15. Nato con la predisposizione per il ruolo di centrocampista, Virtuani ha occupato però altri ruoli nella sua giovane carriera. Nato come mediano, Virtuani ha saputo evolversi fino ed essere utilizzato anche come mezzala di qualità, che è il ruolo occupato oggi con Handanovic.