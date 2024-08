Si preannuncia una stagione spinosa per il Manchester City, non tanto in campo quanto fuori visto che il club inglese si appresta ad essere chiamata a rispondere dei 115 capi d'accusa mossi dalla Football Association, la Federcalcio inglese, in primis per il mancato rispetto del Fair Play Finanzario. Il portale The Athletic analizza la situazione, spiegando che ovviamente non c'è intenzione da parte degli addetti ai lavori di rilasciare dichiarazioni ufficiali fino all'arrivo di un pronunciamento.

C'è però chi decide comunque di dire la sua, seppur in forma anonima. Ed è un dirigente della Premier League che si lascia andare ad uno spiffero che se confermato può far tremare tutto l'ambiente dei Citizens: "L'opinione diffusa che ho sentito è che una sanzione appropriata dovrebbe portare ad una detrazione di punti così sostanziale, da 70-80 punti, da garantire al City una stagione in Championship". Un altro executive esperto della Lega inglese aggiunge: "Non sono i club a perseguire il Manchester City. A differenza del sistema americano, i club non si siedono a giudicarsi a vicenda. Non decidono se approvare o meno un nuovo proprietario, come alcuni campionati americani. Se c'è un caso da risolvere, la decisione spetta ad una commissione indipendente".