Attraverso una nota ufficiale, la SFV, la Federcalcio svizzera, ha comunicato la conferma di Murat Yakin nel ruolo di commissario tecnico: la panchina della Nati sarà quindi affidata all'ex difensore del Basilea per i prossimi Europei di Germania. "Anche se nelle ultime partite di qualificazione abbiamo pareggiato quattro volte e perso una volta, Murat Yakin gode della nostra piena fiducia. Ha il nostro sostegno in tutti i settori affinché possa partecipare ai Campionati Europei in Germania con la migliore squadra e il miglior staff possibile”, afferma il presidente della SFV Dominique Blanc. "Murat ci ha mostrato soluzioni concrete su come vuole far crescere ulteriormente la squadra e lo staff. Ci ha convinto che fosse ancora l’uomo giusto per il posto di allenatore della Nazionale”, le parole del direttore generale Pierluigi Tami.

Queste le parole del ct del portiere dell'Inter Yann Sommer: "Faremo tutto il possibile per essere pronti a rappresentare con successo il nostro Paese agli Europei della prossima estate. Ecco perché nei prossimi giorni e settimane esamineremo più da vicino tutte le aree in cui possiamo migliorare. Vogliamo tracciare la rotta per il futuro”.