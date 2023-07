Mattia Sangalli lascia l'Inter a titolo definitivo per trasferirsi al Trento, club nel quale era approdato in prestito lo scorso gennaio. Il metronomo del centrocampo dell'ultima Primavera nerazzurra scudettata, comunicano gli Aquilotti in una nota ufficiale, ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2026.

"Sono entusiasta di tornare a vestire questa maglia. Qui, durante la passata stagione, ho trascorso dei momenti bellissimi e non vedo l’ora di viverne di nuovi durante le prossime stagioni. Voglio ringraziare il Presidente Mauro Giacca, il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner e l’Allenatore Bruno Tedino per la fiducia riposta in me. Sono voglioso di tornare al Briamasco per esultare assieme ai nostri meravigliosi tifosi. Forza Trento", il commento del classe 2002 dopo la firma.