Il Sangiuliano City Nova, la squadra di San Giuliano Milanese che ha dominato il girone B di serie D conquistando per la prima volta nella sua storia l’approdo in Lega Pro, ha ufficializzato l'arrivo, in prestito, di Davide Zugaro. Il giovane difensore, di proprietà Inter, la scorsa stagione ha militato, sempre in prestito, nella Virtus Verona, club con il quale ha collezionato 29 presenze mettendo a segno un goal.

Daniel Rizzo