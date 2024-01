Ritorno in patria per l'ex Inter, Ruben Botta. L'attaccante classe 1990, arrivato anni in nerazzurro nel 2013 dal Tigre, torna nella massima divisione argentina e approda al Talleres. Salutato il Colon, club di seconda divisione dove aveva trascorso l'ultima stagione calcistica dopo aver salutato il Bari, Botta passa a titolo definitivo alla squadra di Cordoba come annuncia il club stesso. "Rubén Botta è un nuovo giocatore del Talleres. Il 33enne centrocampista creativo arriva dal Colón e inizialmente firma per un anno. Benvenuto all'unico grande club di Cordoba" si legge nell'annuncio social.

Rubén Botta es nuevo jugador de Talleres.



El mediocampista creativo de 33 años llega procedente de Colón y firma en principio por un año.



¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙖𝙡 ú𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝘾ó𝙧𝙙𝙤𝙗𝙖! pic.twitter.com/DP1FWsbFKr — Club Atlético Talleres ⭐ (@CATcordoba1913) January 14, 2024