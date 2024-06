Memphis Depay dice addio all'Atletico Madrid. L'attaccante olandese, svincolato sul mercato, ha annunciato su Instagram che non rinnoverà il contratto con il club spagnolo. Le polemiche però non mancano.

"Non è facile spiegare quello che provo mentre scrivo questo messaggio perché sento che le cose sarebbero potute andare molto diversamente. Forse è meglio rimandare questo discorso a un'altra volta - si legge nel post -. Ai miei compagni, alla squadra e soprattutto ai tifosi: voglio ringraziarvi per l'energia e il sostegno che mi avete dato durante questo periodo. Conserverò questi bei ricordi nel mio cuore. Grazie". Depay ha giocato 31 partite in tutte le competizioni nella stagione appena terminata, con un bottino di 9 reti e 2 assist.