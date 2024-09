La Prima Camera del Club Financial Control Body, l’organo preposto a valutare il rispetto da parte dei club delle norme economico-finanziarie in ambito UEFA, si è riunita questa settimana e ha completato l’analisi delle società che hanno partecipato alle coppe europee nella stagione 2023/24 o che erano sotto regime di settlement agreement durante la scorsa stagione. Nella nota diramata dalla UEFA, si evidenzia come per la prima volta l'organismo ha valutato i club in base alla nuova regola della Squad Cost Rule, che viene implementata progressivamente nell’arco di tre anni. Nel 2023, i club dovevano riportare un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà all’80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025.

La prima analisi è decisamente positiva, in quanto, fanno sapere da Nyon, "Tutti i club hanno riportato un rapporto del costo della squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24". Nessuna società ha dunque superato questo limite, anche se la UEFA ha specificato che "due club, Aston Villa e Olympique Marsiglia, sono stati multati dalla Prima Camera del CFCB rispettivamente di €60.000 e €20.000 per la tardiva presentazione delle loro informazioni finanziarie".