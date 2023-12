Prima di scendere in campo contro il Sassuolo, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di DAZN, dove è tornato anche sul risultato ottenuto a San Siro settimana scorsa contro la capolista: "La risposta c’è stata subito, dal primo giorno dopo la gara con l’Inter. Cerchiamo di analizzare la partita il prima possibile per poi concentrarci sulla successiva. Sappiamo di aver fatto una prestazione non all’altezza, ma abbiamo la possibilità di riscattarci".

Sarà importante mantenere la lucidità?

"L’aspetto mentale conta tanto quando si va in campo, fa muovere tutto il resto. C’è un po’ di pressione ma cerchiamo di dare forza e compattezza ai ragazzi con il duro lavoro durante la settimana, in modo che i ragazzi tirino fuori il 120% in partita, quando giocano loro con le proprie emozioni e qualità".