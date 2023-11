Attorno alle 14 italiane, Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha annunciato la rosa dei giocatori selezionati per l'amichevole con la Germania e la gara col Galles valida per l'ultima giornata del girone di qualificazione a Euro 2024, inutile ai fini della qualificazione visto che i turchi hanno già strappato il pass per la competizione. Presente, ovviamente, capitan Hakan Calhanoglu.