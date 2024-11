Nel corso della lunga chiacchierata con TV8.5, Hakan Calhanoglu non ha nascosto che gli piacerebbe diventare il giocatore con più presenze nella nazionale turca: "Il mio obiettivo è quello, un calciatore vuole sempre centrare dei record - le parole del centrocampista dell'Inter -. Non sarà facile battere il primato di Rüştü, ma ho davanti a me molte altre partite, quindi spero di farcela. Mi piace molto Tugay Kerimoğlu, abbiamo anche trascorso del tempo insieme".