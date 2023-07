In attesa di capire che ne sarà del suo futuro, con l'Inter sempre alla finestra in attesa di novità dall'Ucraina, Anatolij Trubin diventa il numero 1 dello Shakhtar Donetsk. Come comunicato dal club, il primo portiere dei minatori ha scelto di cambiare il numero di maglia passando dall'81 all'1.

Деякі зміни перед стартом нового сезону 8️⃣1️⃣ 1️⃣



Анатолій Трубін



#Shakhtar pic.twitter.com/CPDqZqy265 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023