Intervistato nel corso de 'La Politica nel Pallone' di GR Parlamento, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Pirelli, ha commentato la partita di ieri sera tra Inter e Venezia proiettandosi al big match contro il Napoli: "Contro il Venezia è stata una partita da Inter, con tante occasioni, dove la beffa è pronta ad emergere. Fortunatamente i tre punti sono stati portati a casa. Con il Napoli sarà una partita da cartellone, molto importante. Per il campionato è presto, ma sicuramente avrà un valore per il morale delle due squadre".

Sempre a proposito della grande sfida di domenica, Tronchetti Provera aggiunge: "L'Inter è un po' distratta in difesa e non chiude le partite, speriamo che con il Napoli ci sia un cambio di rotta, anche con il rientro di Hakan Calhanoglu. Antonio Conte porta le squadre al massimo, l'Inter ha in mezzo la gara con l'Arsenal, un elemento di potenziale fatica che può incidere sul morale. Sarà interessante".

