Il consiglio di amministrazione della Rai dà il via libera all'offerta per gli highlights della Serie A nel triennio 2024/27. Il CdA, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’amministratore delegato Roberto Sergio, ha infatti approvato la proposta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per la trasmissione degli highlights del massimo campionato di calcio italiano nel prossim triennio.