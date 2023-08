Romelu Lukaku è sbarcato a Roma e nella giornata di oggi il club giallorosso ha ufficializzato il suo acquisto. Dopo il bagno di folla di martedì sera, "Big Rom" è entrato ufficialmente a far parte dell'organico a disposizione di José Mourinho. L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Serie A dell'operazione che ha portato il belga nella capitale, smorzando leggermente gli entusiasmi del popolo romanista e sottolineando come nonostante questo importante innesto la squadra necessiti ancora di diverse migliorie: "Lukaku è un grande acquisto, fa la differenza, speriamo che trovi subito sintonia con Dybala. Ma un giocatore non può fare una squadra, per centrare gli obiettivi devi avere un organico completo. Ci sono squadre più forti, per cui l'obiettivo deve essere il ritorno in Champions League perché la Roma la merita. Per me la favorita per lo Scudetto è la Juventus, ma tutto può succedere."

Per arrivare oltre le aspettative però l'ex capitano vede in José Mourinho l'uomo giusto: "Come allenatore e gestore è il numero uno, come parla, averlo in un club è l'ideale. È l'arma in più di questa Roma". Lo "Special One" conosce Lukaku come pochissimi allenatori e chissà che questa loro intesa possa portare la Roma oltre ogni traguardo preventivato.

Luca Pesenti