"Io penso che a livello di rosa l’Inter, in primis, e poi il Milan, siano nettamente più avanti rispetto alla Juventus". A dirlo è il campione olimpico Filippo Tortu, che nella lunga intervista rilasciata a Radio TV Serie A con RDS ha risposto anche sulla lotta scudetto: "Se ci fosse qualsiasi altro allenatore sulla panchina bianconera vi direi che non è da Scudetto; con Allegri in panchina non dico che sia favorita, ma penso che possa lottare fino all’ultimo per vincerlo”.