Importante assenza a centrocampo per Juric in Inter-Torino, match in programma sabato prossimo a San Siro. Durante la sfida tra i granata e il Frosinone, sul punteggio di 0-0, Linetty ha rimediato un cartellino giallo pesante: il polacco era diffidato e sarà quindi costretto a saltare la sfida contro i nerazzurri per squalifica.