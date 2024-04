Il Corriere della Sera pubblica oggi un excursus su quel che fanno i figli d'arte dei calciatori che hanno avuto una carriera a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Tra questi c'è Tommaso Inzaghi, primogenito di Simone e nipote di Pippo, che da qualche mese lavora nella P&P Sport Management, la società di consulenza che fa capo a Federico Pastorello.

Il figlio dell'attuale tecnico interista, 23 anni e dottore in business dei media, ha avuto una breve esperienza nell’agenzia internazionale Stellar e ora ha cominciato la nuova avventura. "Ha la capacità di coniugare due doti indispensabili per lavorare in questo mondo - prosegue Pastorello - Da un lato ha competenze economico-finanziarie e conoscenze linguistiche, fondamentali per svolgere al meglio la professione. Dall’altro, avendo respirato calcio tutta la vita grazie alla famiglia in cui è cresciuto, ha dimestichezza con le dinamiche che governano il mondo del pallone. Il mix è essenziale per emergere. Per ora fa attività di scouting in attesa di sostenere l’esame".