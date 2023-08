Nel corso di Arsenal-Nottingham Forest, match d'esordio per entrambe in Premier League, al minuto 50 Jurrien Timber ha subito un infortunio al ginocchio che non sembra di poco conto. Un episodio che potrebbe influenzare le strategie dell'Inter per il sesto difensore, individuato in Takehiro Tomiyasu. Proprio il giapponese è entrato in campo per sostituire l'olandese, segnale che una cessione dell'ex Bologna a questo punto potrebbe essere bloccata da Mikel Arteta.