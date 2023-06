Quattro grandi ex protagonisti del calcio mondiale come Roberto Carlos, Eric Abidal, Juan Sebastian Veron e Giorgios Karagounis hanno fatto da ospiti d'onore ad un torneo per gli Under 16 organizzato quest'oggi a Giacarta, dove erano presenti sulle tribune anche La Grande Indonesia e Inter Club Indonesia, due noti club di sostenitori nerazzurri del Paese che per l'occasione hanno esposto uno striscione di auguri di buon compleanno per Erick Thohir, organizzatore dell'evento.

Thohir ha poi spiegato il perché della presenza dei quattro ex giocatori, rendendo nota la volontà di fornire ai ragazzi presenti degli esempi importanti per la loro carriera. Citando anche un altro ex nerazzurro, anche lui in Indonesia fino a ieri : "Marco Materazzi ha detto che ha iniziato a giocare professionalmente solo all'età di 22 anni. Era troppo tardi, ma è stato in grado di vincere il Mondiale all'età di 34 anni. Abidal aveva il cancro ma è riuscito a tornare e diventare un campione. Anche Veron e Carlos provenivano da un piccolo villaggio. Ma sono arrivati a giocare nel Real Madrid e nel Manchester United. Questo è il motivo per cui abbiamo creato questo evento. Pensavano che fosse solo per divertimento, ma volevamo dare l'esempio da cui imparare. Voglio che i migliori giocatori Under 16 vengano selezionati professionalmente dopo i giocatori Under 20 e Under 22".