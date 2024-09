Dopo gli 0-0 contro Roma ed Empoli, la Juventus pareggia a reti bianche anche contro il Napoli. Una partita tirata e con poche occasioni da rete. Pochi i tiri effettuati da entrambi gli assetti, praticamente nessuna palla gol. Emozioni, dunque, che allo Stadium non ci sono state. Primo pareggio per gli azzurri, che si fermano dopo tre vittorie consecutive. I bianconeri non hanno ancora subito gol in questo campionato, ma pesa il terzo pari filato.